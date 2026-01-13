A fuoco struttura in legno paura in piena notte

Spread the love

Incendio in piena notte in un casolare del comune di Baiso, grande paura ma per fortuna nulla di particolarmente grave grazie anche al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Castelnovo Monti.

L’incendio si è sviluppato all’improvviso nella notte del 12 gennaio intorno alle ore 2.30 in località Via Molino Vetrina di Baiso. Divampèato l’incendio, le fiamme hanno interessato una struttura esterna alle abitazioni in legno adibita a ricovero attrezzi, situata nelle pertinenze di una seconda casa. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della Stazione di Carpineti unitamente alle squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

