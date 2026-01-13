martedì, Gennaio 13, 2026
Ultimo:
cronaca

Assaltato bancomat a Triggiano: la deflagrazione mette in allarme i residenti

Il Faro
Spread the love

Intorno alle ore 5 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Triggiano per assistenza e verifica statica presso la sede della BdM in pieno centro (corso Vittorio Emanuele) per un assalto con esplosivi al distributore automatico ATM.

Giunta sul posto una squadra di Vigili del Fuoco ha prestato assistenza alle forze ordine presenti sbloccando una porta e una saracinesca per accedere ai locali della filiale oggetto dell’esplosione. La deflagrazione ha messo in allarme i residenti.

https://www.borderline24.com/2026/01/13/assaltato-bancomat-a-triggiano-la-deflagrazione-mette-in-allarme-i-residenti

Potrebbe anche interessarti

Stefano: “Perché ho rinunciato all’eutanasia”

Il Faro

A1, tamponamento a catena: coinvolti bus, auto e Tir. Muore un anziano

Il Faro

Abbandonati e sepolti in mare

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *