Figino Serenza, settantenne muore schiacciato da una pianta nel bosco di via Tagliamento

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle ore 18:30 circa di ieri si interveniva per richiesta soccorso a persona infortunata, colpita da una pianta durante operazioni di taglio boschivo.

L’evento si è verificato nel Comune di Figino Serenza, in via Tagliamento, all’interno di un’area boschiva. Sul posto sono intervenuti 118 elisoccorso e Forze dell’Ordine. Purtroppo l’infortunio ha cagionato la morte di un uomo.

Intervento in fase di ultimazione.