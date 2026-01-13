Influenza, variante K e contagi record in Italia: le regioni più colpite

Spread the love

L’ondata di influenza K sta investendo l’Italia da Nord a Sud, rischiando di avvicinare il Sistema sanitario nazionale al punto di rottura. L’aumento esponenziale dei casi di polmonite e degli accessi ai pronto soccorso ha causato un sovraffollamento critico: in molte strutture i pazienti sono assistiti in barella nei corridoi per mancanza di posti letto.

Secondo gli ultimi dati della prima settimana del 2026, il picco sembra essere imminente, con i nuovi casi settimanali che si attestano a quota 802.879.. Il totale dei contagi stagionale ha superato i 7,5 milioni, mentre l’Incidenza nazionale è di 14,07 casi ogni mille assistiti. Ora. però, si attende un ulteriore rialzo dovuto al rientro a scuola e al lavoro dopo le festività.

Tre regioni superano abbondantemente la media nazionale per diffusione del virus. Si tratta di Campania, con 20,52 casi per mille assistiti, Sicilia (19,41 casi per mille assistiti) e Marche (18,52 casi per mille assistiti).

