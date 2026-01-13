Recuperato cane da caccia a Genga in prossimità delle Grotte di Frasassi.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero di un cane da caccia “Petit Gascon Saintongeois” di nome Otto nella boscaglia in prossimità delle Grotte di Frasassi.

Sul posto sono intervenute le squadre di Fabriano e Ancona, con l’ausilio del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), il nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero VVF proveniente dal Reparto Volo di Pescara.

L’animale è stato individuato, recuperato e successivamente riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute.