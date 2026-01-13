martedì, Gennaio 13, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Recuperato cane da caccia a Genga in prossimità delle Grotte di Frasassi.

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero di un cane da caccia “Petit Gascon Saintongeois” di nome Otto nella boscaglia in prossimità delle Grotte di Frasassi.
Sul posto sono intervenute le squadre di Fabriano e Ancona, con l’ausilio del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), il nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero VVF proveniente dal Reparto Volo di Pescara.
L’animale è stato individuato, recuperato e successivamente riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute.

Potrebbe anche interessarti

Incendio in un appartamento nel centro storico di Bolzano: intervento dei vigili del fuoco nella notte

Il Faro

Video – MARCALLO CON CASONE (MI) – Incidente stradale fra tre veivoli su autostrada A4

Il Faro

Da ieri sera vigili del fuoco al lavoro per l’incendio in un capannone utilizzato per il trattamento di rifiuti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *