Scontro fra quattro veicoli tra Termoli e Petacciato: due feriti

Incidente sulla SP51 nel fondovalle Sinarca: quattro auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedale. Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 8.30 di ieri mattina lungo la strada provinciale 51, nel tratto del fondovalle Sinarca che collega Termoli a Petacciato.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture, probabilmente a causa delle condizioni particolarmente insidiose del manto stradale, reso scivoloso dalla presenza di ghiaccio. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, proveniente dal distaccamento di Termoli, che ha operato con un’autopompa serbatoio e un modulo 

antincendio. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente, collaborando con il personale sanitario nelle delicate fasi di soccorso ai feriti. Due le ambulanze del servizio 118 impegnate nei soccorsi, con il supporto dei volontari della Misericordia di Termoli.

Due persone, rimaste ferite in modo più serio, sono state trasportate al nosocomio di Termoli per accertamenti e cure. In particolare, una paziente ha riportato un trauma facciale e un trauma al bacino, mentre un secondo ferito, coinvolto nello scontro, è stato preso in carico dall’altra ambulanza attivata sul postohttps://www.primopianomolise.it/citta/termoli/152769/scontro-fra-quattro-veicoli-tra-termoli-e-petacciato-due-feriti/

