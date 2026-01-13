martedì, Gennaio 13, 2026
Si schianta con il furgone a Borso del Grappa: ferito il conducente

A seguito dell’impatto, il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, con il supporto dei colleghi di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. I soccorritori hanno lavorato per liberare la persona rimasta bloccata nell’abitacolo, riuscendo a estrarla in sicurezza.

Una volta liberato, il ferito è stato affidato al personale del 118, presente sul posto per prestare le prime cure mediche e valutare le condizioni dell’uomo. Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

La dinamica precisa dell’incidente e le cause che hanno portato allo schianto saranno accertate dalle forze dell’ordine.

