Spinaceto, a un anno e mezzo dall’annuncio via ai lavori per la nuova area ludica

A metà marzo il quartiere di Spinaceto avrà un’area ludica completamente riqualificata. Subito dopo la fine delle festività natalizie sono partiti i lavori a via Carlo Avolio.

Nuovo parco giochi a Spinaceto

Il progetto era stato annunciato ad agosto 2024. Il Comune di Roma aveva promesso 25 aree ludiche nuove (successivamente sono diventate 24) in tutta Roma, finanziate con 2,3 milioni di euro complessivi. Quella di via Carlo Avolio a Spinaceto era nella lista. Ci sono voluti circa 18 mesi, ma alla fine il cantiere è partito.

Cosa è previsto dal progetto

L’area giochi sarà a tema giungla, con un’altalena a tre posti con seggiolino a nido inclusivo, una gabbietta e una tavoletta, un ponte di equilibrio e una struttura complessa a tema giungla, con uno scivolo 0-3 anni, due giochi a molla e alcuni giochi in metallo. L’area, che misura complessivamente 200 mq, avrà una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata. Inoltre, nell’area verde sono previsti anche alcuni spazi di sosta, un nuovo pergolato e tavoli da pic-nic.