“Energie per Roma 2026”: in Campidoglio i protagonisti del merito capitolino

Spread the love

“Energie per Roma 2026”: in Campidoglio i protagonisti del merito capitolinoRoma celebra i suoi figli migliori. Il 12 gennaio 2026, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio “Energie per Roma 2026”, giunto alla sua sesta edizione. L’evento, ideato e promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali (CESC) diretto dal Prof. Fabio Pompei insieme al Consigliere Alessandro Alongi (Presidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio XII di Roma), ha valorizzato, anche in questa edizione, le eccellenze della Capitale nei settori dell’innovazione, della cultura, dell’associazionismo, dell’impegno civico, dell’impresa e della ricerca.

Alla presenza dell’On. Fabrizio Santori, Consigliere comunale e Segretario dell’Assemblea Capitolina, e dell’On. Andrea De Maria, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, nonché della IV Commissione (Difesa), che hanno portato i saluti istituzionali, la manifestazione ha rappresentato un momento di riconoscimento e orgoglio per le tante “energie” che, ogni giorno, molto spesso in assoluto silenzio, contribuiscono allo sviluppo, alla coesione e alla reputazione di Roma come città dinamica, solidale e proiettata verso il futuro.

Le eccellenze premiate

Nel corso della cerimonia sono stati insigniti professionisti, associazioni, enti e imprese che hanno saputo distinguersi per il loro contributo alla crescita culturale, economica e sociale della città. Tra i premiati, figure di spicco del mondo accademico, sanitario, artistico e imprenditoriale, unite da un comune denominatore: la passione per Roma e l’impegno costante per renderla più moderna, inclusiva e sostenibile.

Le testimonianze dei premiati hanno alternato momenti di emozione e riflessione, mettendo in luce storie di dedizione quotidiana, innovazione e coraggio civico.

“Energie per Roma 2026”: in Campidoglio i protagonisti del merito capitolino