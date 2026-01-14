Fuga di gpl da impianto privato scoperta grazie ad intervento congiunto di AMG Energia, vigili del fuoco e polizia municipale
Una fuga di gas si è verificata nell’area del teatro Garibaldi in via Castrofilippo, alla Magione. L’intervento congiunto effettuato in sinergia tra il pronto intervento di Amg Energia, i vigili del fuoco e la polizia municipale ha consentito di individuare la dispersione di gpl, evitando un incidente.
L’allarme è scattato ieri sera sulla base di una segnalazione dei vigili del fuoco: gli operatori del pronto intervento di Amg Energia hanno rilevato la presenza di gas proveniente da un estrattore dell’impianto di aereazione del teatro, edificio che è stato aperto grazie alla collaborazione degli uffici dell’amministrazione comunale.
Immediatamente gli operatori di Amg Energia hanno avviato i controlli, con la realizzazione anche di saggi sulla rete di distribuzione metano presente in via Castrofilippo da cui non sono emerse anomalie. Per scongiurare pericoli, i locali del teatro sono stati messi in sicurezza dai tecnici di Amg Energia, congiuntamente con polizia municipale e vigili del fuoco che li hanno presidiati.
Le verifiche sono state riavviate oggi, in apertura di mattinata, quando gli operatori di Amg Energia hanno individuato il problema in una bombola di gpl, confinante con i locali del teatro, da cui proveniva la dispersione, e appartenente a un impianto privato che dovrà essere messo in sicurezza.
