Fuga di gpl da impianto privato scoperta grazie ad intervento congiunto di AMG Energia, vigili del fuoco e polizia municipale

Una fuga di gas si è verificata nell’area del teatro Garibaldi in via Castrofilippo, alla Magione. L’intervento congiunto effettuato in sinergia tra il pronto intervento di Amg Energia, i vigili del fuoco e la polizia municipale ha consentito di individuare la dispersione di gpl, evitando un incidente.

L’allarme è scattato ieri sera sulla base di una segnalazione dei vigili del fuoco: gli operatori del pronto intervento di Amg Energia hanno rilevato la presenza di gas proveniente da un estrattore dell’impianto di aereazione del teatro, edificio che è stato aperto grazie alla collaborazione degli uffici dell’amministrazione comunale.

Immediatamente gli operatori di Amg Energia hanno avviato i controlli, con la realizzazione anche di saggi sulla rete di distribuzione metano presente in via Castrofilippo da cui non sono emerse anomalie. Per scongiurare pericoli, i locali del teatro sono stati messi in sicurezza dai tecnici di Amg Energia, congiuntamente con polizia municipale e vigili del fuoco che li hanno presidiati.