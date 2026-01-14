Spread the love

BRESCIA. Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri, martedì 13 gennaio, nei boschi di Malonno in Valcamonica: massiccio intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato in località Volpera e dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più mezzi, assieme ai volontari della protezione civile.

Le fiamme, nello specifico, hanno interessato oltre 2 mila metri quadrati di sottobosco, e l’intervento tempestivo ha impedito che il rogo si propagasse ulteriormente. Le cause dell’incendio non sono state ancora chiarite e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Incendio nel bosco, fiamme e fumo visibili da grande distanza: in azione i vigili del fuoco con più mezzi – il Dolomiti