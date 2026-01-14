Operaio muore schiacciato da un trasformatore a Colleferro

Spread the love

Un’altra morte bianca, un altro lavoratore che muore sul posto di lavoro. E’ rimasto schiacciato dal trasformatore che stava spostando con il muletto, l’operaio, E.T. di 40 anni – italiano, sposato con due figli, residente in zona – morto vicino Colleferro. Sul posto in pochi minuti sono intervenute intorno alle 14,00 le squadre dei vigili del fuoco di Colleferro 16/A con al seguito l’autogru della sede della Rustica: l’allarme era arrivato poco prima per un incidente sul lavoro, in località Piombinara, distante pochi chilometri da Colleferro.

Arrivati sul posto i pompieri, insieme al personale medico del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, un uomo di 40 anni. Il lavoratore, stando alle prime ricostruzioni, è stato schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, mentre operava lo spostamento dell’attrezzatura con il muletto.

