Operaio muore schiacciato da un trasformatore a Colleferro
Un’altra morte bianca, un altro lavoratore che muore sul posto di lavoro. E’ rimasto schiacciato dal trasformatore che stava spostando con il muletto, l’operaio, E.T. di 40 anni – italiano, sposato con due figli, residente in zona – morto vicino Colleferro. Sul posto in pochi minuti sono intervenute intorno alle 14,00 le squadre dei vigili del fuoco di Colleferro 16/A con al seguito l’autogru della sede della Rustica: l’allarme era arrivato poco prima per un incidente sul lavoro, in località Piombinara, distante pochi chilometri da Colleferro.
Arrivati sul posto i pompieri, insieme al personale medico del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, un uomo di 40 anni. Il lavoratore, stando alle prime ricostruzioni, è stato schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, mentre operava lo spostamento dell’attrezzatura con il muletto.
