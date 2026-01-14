mercoledì, Gennaio 14, 2026
cronacaincidenti sul lavoro

Operaio muore schiacciato da un trasformatore a Colleferro

Il Faro
Un’altra morte bianca, un altro lavoratore che muore sul posto di lavoro.  E’ rimasto schiacciato dal trasformatore che stava spostando con il mulettol’operaio, E.T. di 40 anni – italiano, sposato con due figli, residente in zona – morto vicino Colleferro. Sul posto in pochi minuti sono intervenute intorno alle 14,00 le squadre dei vigili del fuoco di Colleferro 16/A con al seguito l’autogru della sede della Rustica: l’allarme era arrivato poco prima per un incidente sul lavoro, in località Piombinara, distante pochi chilometri da Colleferro. 

Arrivati sul posto i pompieri, insieme al personale medico del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, un uomo di 40 anni. Il lavoratore, stando alle prime ricostruzioni, è stato schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, mentre operava lo spostamento dell’attrezzatura con il muletto. 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/26_gennaio_13/colleferro-incidente-sul-lavoro-operaio-di-40-anni-muore-schiacciato-da-un-trasformatore-600b5cb9-0eb7-4e54-b5c5-62bd5136fxlk.shtml

