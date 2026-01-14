Paura a Borgone: incendio in un garage, abitazione coinvolta

Spread the love

Un violento incendio è divampato nella mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio, all’interno di un garage in centro paese. Il rogo, segnalato dai residenti per la densa colonna di fumo, si è propagato rapidamente all’abitazione collegata alla struttura.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente e sono tuttora al lavoro per lo spegnimento dei focolai e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono giunte, a scopo precauzionale, anche le ambulanze del 118, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’area è stata circoscritta per consentire i rilievi tecnici necessari a chiarire l’origine delle fiamme.

