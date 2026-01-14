VIDEO – Fiamme e una colonna di fumo visibile da grande distanza, incendio in una casa in paese: massiccio intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

BOLZANO. Fiamme e fumo, un incendio è scoppiato questa mattina, 14 gennaio, nel sottotetto di una casa in centro a Chiusa: massiccio intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato attorno alle 10 in via Tinne e dopo la chiamata d’emergenza si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco con più mezzi e i soccorsi sanitari con l’ambulanza.

Le fiamme, dalle prime informazioni, sarebbero divampate in un appartamento mansardato all’ultimo piano.

Attualmente l’intervento è in corso, con i pompieri impegnati nella gestione e nel contenimento del rogo.