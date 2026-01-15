giovedì, Gennaio 15, 2026
Ultimo:
cronaca

Arezzo – tre feriti nel crollo di un’abitazione – Vigii del Fuoco al Lavoro

Il Faro
Spread the love

GILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona impegnati dalle 17:30 in località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di un’esplosione che ha coinvolto una palazzina di due piani causandone il crollo parziale e lo sviluppo di un incendio che è stato estinto.
Soccorse tre persone ferite, affidate alle cure dei sanitari del 118.
Squadre impegnate nelle operazioni di ricerca tra le macerie per scongiurare la presenza di eventuali dispersi non segnalati.
Accertamenti in corso per stabilire le cause che hanno prodotto l’esplosione.

Potrebbe anche interessarti

Olbia, paura per un vigile del fuoco: doppia frattura per recuperare la corda della Befana

Il Faro

VIDEO – Cina, sei edifici travolti da una frana.

Il Faro

Padre e figlio caduti in cisterna vino, morti per esalazioni

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *