Arezzo – tre feriti nel crollo di un’abitazione – Vigii del Fuoco al Lavoro

GILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona impegnati dalle 17:30 in località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di un’esplosione che ha coinvolto una palazzina di due piani causandone il crollo parziale e lo sviluppo di un incendio che è stato estinto.

Soccorse tre persone ferite, affidate alle cure dei sanitari del 118.

Squadre impegnate nelle operazioni di ricerca tra le macerie per scongiurare la presenza di eventuali dispersi non segnalati.

Accertamenti in corso per stabilire le cause che hanno prodotto l’esplosione.