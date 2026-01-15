giovedì, Gennaio 15, 2026
Ultimo:
cronaca

Camion si rovescia per evitare frontale e schiaccia furgone, un morto

Il Faro
Spread the love

Il conducente di un furgone è morto questa mattina a Maserada (Treviso) schiacciato nel suo mezzo da un camion che, per evitare uno scontro frontale, si è rovesciato sopra il veicolo minore.

Alla base della dinamica vi sarebbe il tentativo del guidatore del mezzo pesante di evitare l’impatto con la vettura condotta da un’anziana la quale, per cause da accertare, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia.
    Sul posto Vigili del fuoco, Suem 118, carabinieri e polizia locale.

https://www.ansa.it/veneto/notizie/2026/01/14/camion-si-rovescia-per-evitare-frontale-e-schiaccia-furgone-un-morto_d2857046-d454-4216-a4c8-

Potrebbe anche interessarti

Cervo impigliato in una rete da pastori. Salvato grazie all’intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Polizia provinciale e veterinario

Il Faro

Braccianti bloccati, vendemmia a rischio nel Veronese

Il Faro

Gli Stati Uniti e Israele esplorano le opzioni di reinsediamento africane per i palestinesi di Gaza

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *