Climatizzatore in fiamme alle cliniche di viale San Pietro: scatta l’intervento di vigili del fuoco e addetti Aou

Sassari. Alle ore 18.10 di oggi, 14 gennaio, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale Sassari è stata allertata per l’incendio di una unità di climatizzazione esterna nelle cliniche di viale San Pietro.

Presenti sul posto anche gli addetti antincendio dell’Aou che sono prontamente intervenuti.

Lo scenario è stato messo in sicurezza dalla squadra VF che ha proseguito con le operazioni di verifica e controllo nei reparti di diagnostica, all’interno dei quali non sono stati registrati problemi.

