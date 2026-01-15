Climatizzatore in fiamme alle cliniche di viale San Pietro: scatta l’intervento di vigili del fuoco e addetti Aou

Spread the love



Sassari. Alle ore 18.10 di oggi, 14 gennaio, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale Sassari è stata allertata per l’incendio di una unità di climatizzazione esterna nelle cliniche di viale San Pietro.

Presenti sul posto anche gli addetti antincendio dell’Aou che sono prontamente intervenuti.

Lo scenario è stato messo in sicurezza dalla squadra VF che ha proseguito con le operazioni di verifica e controllo nei reparti di diagnostica, all’interno dei quali non sono stati registrati problemi.

https://www.sassarinotizie.com/2026/01/15/climatizzatore-in-fiamme-alle-cliniche-di-viale-san-pietro-scatta-lintervento-di-vigili-del-fuoco-e-addetti-aou/