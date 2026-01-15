giovedì, Gennaio 15, 2026
Ultimo:
cronaca

Furgone perde il carico, escavatore cade sulla strada

FOLLONICA — Intervento dei vigili del fuoco a Follonica, all’altezza del ponte ferroviario in via Leopardi, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone adibito al trasporto di un escavatore.

Durante l’attraversamento del sottopasso il mezzo ha perso il carico e l’escavatore è caduto sull’asfalto, senza causare feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero dell’escavatore e al suo riposizionamento in condizioni di sicurezza, al fine di eliminare ogni potenziale pericolo per la circolazione.

Sul posto anche la polizia municipale, che ha gestito la viabilità durante l’intervento.

