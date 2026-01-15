Spread the love

VENEZIA – Incidente tra un tir e furgone: è accaduto nella prima mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, lungo l’autostrada A4 tra Meolo e San Donà di Piave in direzione Trieste. Lo scontro è avvenuto all’altezza del comune di Fossalta di Piave. Secondo una prima ricostruzione, il tir ha sbandato e si è scontrato contro le barriere di calcestruzzo centrali. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un furgone che stava sopraggiungendo nella stessa direzione ed era in fase di sorpasso. Ci sono due persone ferite, seppur in maniera lieve.

Fondamentali sono state le barriere di sicurezza che hanno impedito al tir di finire nella carreggiata opposta. Al momento dell’incidente il traffico scorreva, tuttavia, normalmente. Si registrano, al momento, code in direzione Trieste per consentire non solo la rimozione del mezzo pesante, ma anche la pulizia dai detriti in entrambe le carreggiate.

Nel tratto dove è avvenuto l’incidente si procede su due corsie di marcia anziché su tre. A causa del violento urto sarà necessario spostare e rimuovere una decina di New Jersey che risultano danneggiati.

Incidente in A4, tir sbanda e si schianta contro le barriere di calcestruzzo: coinvolto anche un furgone nell’impatto. Due feriti