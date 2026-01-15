giovedì, Gennaio 15, 2026
Incidente stradale nel comune di Eupilio – tre feriti

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso effettuato alle ore 18:30 circa per un incidente stradale occorso in comune di Eupilio, lungo la Strada Provinciale .
Nell’evento risultavano coinvolte due autovetture e tre persone, le quali venivano prese in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportate in ospedale per le cure del caso.

Polizia locale presente sul posto per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.

