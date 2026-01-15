giovedì, Gennaio 15, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – 32 morti dopo il crollo di un macchinario del progetto ferroviario ad alta velocità su un treno in Thailandia

Il Faro
Spread the love

Almeno 32 persone sono morte e altre 66 sono rimaste ferite dopo che una gru edile è caduta su un treno in corsa nel nord-est della Thailandia.

La gru ha fatto deragliare il treno e ha schiacciato alcune carrozze, una delle quali ha preso fuoco. Tra i feriti ci sono un bambino di un anno e un 85enne, mentre sette persone versano in condizioni critiche, affermano le autorità.

Le autorità affermano che circa 171 passeggeri erano a bordo del treno quando si è verificato l’incidente, avvenuto intorno alle 09:00 ora locale (02:00 GMT).

Le ferrovie statali thailandesi hanno dichiarato di voler intraprendere un’azione legale contro l’impresa di costruzione responsabile della gru. La Società di Sviluppo Italo-Thailandese ha espresso rammarico, affermando che risarcirà le famiglie delle vittime e dei feriti.

https://www.bbc.com/news/articles/ceqz7v1507ro

Potrebbe anche interessarti

Spari in strada a Rebibbia, un morto

Il Faro

Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi. Ok del Governo

Il Faro

Tangenziale Est, blitz di Ultima generazione: blocco, con attivisti sospesi in aria, sotto il viadotto – accorsi Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *