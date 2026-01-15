VIDEO – Esplosione e incendio a Utrecht causano crolli di edifici e feriti

Spread the love

Una violenta esplosione a Utrecht ha causato il crollo di diversi edifici, ferendo almeno quattro persone. I servizi di emergenza sono ancora alla ricerca di potenziali vittime.

Diversi edifici sono crollati nel centro storico, causando almeno quattro feriti. I servizi di emergenza hanno riferito che i feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato in strutture pericolanti. Un denso fumo si poteva vedere da lontano salire sul centro città.

La causa dell’esplosione è ancora sconosciuta e le autorità hanno affermato che non è chiaro se altre persone siano rimaste intrappolate.

Le strade intorno al sito sono state chiuse per precauzione. I vigili del fuoco hanno utilizzato scale per raggiungere gli edifici danneggiati, mentre vetri rotti e macerie ricoprivano il terreno.

Il sindaco di Utrecht ha affermato che c’è una reale preoccupazione che ci siano ancora persone sotto le macerie. Un ospedale vicino ha attivato un’unità traumatologica d’urgenza e la Croce Rossa ha chiesto aiuto ai volontari.

