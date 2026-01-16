Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina. Viminale: “Non si protesta in divisa”

Spread the love

Un vigile del fuoco non può manifestare indossando la divisa, né “tantomeno parlare in pubblico per difendere le ragioni per le quali stanno manifestando”: con questa tesi – riferisce il sindacato Usb di Pusa – il Ministero degli Interni ha avviato una contestazione disciplinare per i pompieri che avevano manifestato per Gaza nello scorso autunno. In risposta, l’Usb ha organizzato un’assemblea contro “la militarizzazione del corpo nazionale”: l’appuntamento è fissato per mercoledì 28 nella sala Aci di via Marsala, a Roma.

La vicenda riguarda dieci lavoratori che sono stati raggiunti da contestazioni disciplinari per aver partecipato alle manifestazioni e ai cortei dello scorso autunno, quando gran parte dell’attenzione pubblica era rivolta al genocidio nella Striscia di Gaza: i lavoratori avevano sfilato per le strade indossando le divise e portando striscioni a sostegno del popolo palestinese. Tra le persone sanzionate c’è anche il delegato sindacale Claudio Mariotti che si era inginocchiato assieme ai suoi colleghi di Pisa.

Secondo la sede locale, l’obiettivo del Ministero è quello di “intimidire un’intera categoria, anche in vista del riordino del settore, la riforma del corpo dei vigili del fuoco con la quale questo governo vuole equiparare i pompieri a operatori di pubblica sicurezza”. E definisce l’atto un “attacco alla libertà di espressione, al diritto di sciopero e al diritto di organizzazione sindacale, diritti fondamentali che sono previsti dalla nostra Costituzione”. Che si inserisce in un disegno politico più ampio: “È un ulteriore segnale dell’indirizzo militarista del governo e della volontà di reprimere il dissenso“.

