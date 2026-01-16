venerdì, Gennaio 16, 2026
I vagonetti della funivia precipitano nel bosco a Savona: “Shock terribile, a rischio la sicurezza di tutti”

I vagonetti della antica funivia di Savona sono in stato di abbandono e almeno 5 sono precipitati nel bosco tra Montenotte e Cadibona.

Le immagini scattate da Fulvio Michelotti, pubblicate lo scorso 14 gennai, hanno fatto il giro del web, diventando la pietra tombale del progetto per la rimessa in funzione della teleferica che collega l’entroterra di Savona a Cairo Montenotte.

