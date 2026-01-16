Incendio appartamento nella notte

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO FRIULI

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento (PN) nella tarda serata di ieri, 15 gennaio, sono intervenuti per un incendio appartamento in via Comugne a Morsano al Tagliamento.

Intorno alle ore 23.00, le grida di aiuto della proprietaria dell’appartamento interessato hanno richiamato l’attenzione di un vicino di casa il quale, dopo aver chiamato il numero unico di emergenza 1-1-2 per allertare i soccorsi, è prontamente intervenuto tentando di domare le fiamme.

In seguito alla segnalazione, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Pordenone ha inviato sul posto la squadra di San Vito al Tagliamento con due mezzi ed il Funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

I Vigili del fuoco hanno trovato tutti gli occupanti dello stabile già usciti autonomamente dai propri appartamenti, ed hanno provveduto quindi a completare lo spegnimento dell’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, evitandone la propagazione al resto delli stabile, ed ad evacuare i fumi tramite l’uso di elettroventilatori.

Cinque le persone che sono state affidate alle cure del personale sanitario per la valutazione di eventuali sintomi da intossicazione o shock. Presenti sul luogo per i rilievi di rito e la gestione dell’ordine pubblico i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Pordenone.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza definitiva della struttura si sono concluse intorno alle 01:30 della notte.