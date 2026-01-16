Napoli – sottoscritto protocollo procura comando Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti, per la firma del protocollo d’intesa a Napoli tra la Procura della Repubblica e il Comando dei Vigili del Fuoco.

L’accordo, sottoscritto stamattina nella sede della Procura di Napoli dal Procuratore Nicola Gratteri e dal Comandante Giuseppe Paduano, ha per oggetto la collaborazione alla progettazione e realizzazione di azioni come lo sviluppo e la sperimentazione di procedure operative in evoluzione con l’innovazione tecnologica.

Lo scopo è di migliorare costantemente le prestazioni del Corpo nazionale, per il tramite del Comando di Napoli, nelle attività di collaborazione con le Forze di polizia per i compiti istituzionali di pubblica sicurezza o per gli ambiti di competenza di polizia giudiziaria. Il protocollo definisce anche le procedure di attivazione del Comando in caso di richiesta di supporto alle attività di polizia giudiziaria da parte della Procura, con la previsione di seminari condivisi, ai vari livelli di responsabilità, finalizzati a perfezionare la consapevolezza dei rispettivi ruoli in materia di sicurezza, nonché per condividere le competenze e le esperienze professionali in evoluzione.

“L’accordo rafforza la collaborazione istituzionale su temi, studi e progetti di elevata rilevanza, anche a carattere interdisciplinare, valorizzando il ruolo tecnico-scientifico e operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al servizio della legalità e della sicurezza dei cittadini” ha detto il Prefetto Visconti, presente alla firma.