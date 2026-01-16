Schiacciato da un’idrovora, morto Fiorenzo Bonissi

Spread the love

È Fiorenzo Bonissi, 74 anni, l’agricoltore vittima ieri – 14 gennaio – di un incidente mortale. L’uomo, che stava lavorando tra i campi, è deceduto probabilmente dopo essere stato schiacciato da una pompa idrovora che stava montando su un trattore con una dinamica al vaglio della polizia locale.

Tutto è avvenuto nella giornata di mercoledì. Il 74enne era uscito per effettuare lavori agricoli nella sua proprietà in via Val d’Ossola nei pressi del parco di Vanzago dell’Oasi Wwf. A dare l’allarme, poco prima delle 15, è stata la moglie che si era preoccupata della sua assenza. La donna ha trovato poi il coniuge esanime poco dopo. Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono giunti un’ambulanza di Rho Soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnano, ma l’uomo era già deceduto. L’agricoltore si trovava da solo quando il dramma si è compiuto.

https://www.prealpina.it/pages/schiacciato-da-unidrovora-morto-fiorenzo-bonissi-402040.html