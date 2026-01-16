Sversamento di gasolio nel torrente in pieno centro: intervento di vigili del fuoco e forestale

Spread the love

MADONNA DI CAMPIGLIO. Uno sversamento di gasolio nel torrente Sarca di Campiglio ha fatto scattare l’allarme a metà della mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, in pieno centro a Madonna di Campiglio

I vigili del fuoco volontari di Campiglio sono stati allertati dopo la segnalazione che, nei pressi di piazza Righi, una macchia scura e oleosa era affiorata nelle acque del torrente rendenese.

I pompieri si sono portati immediatamente sul posto e, dopo le valutazioni, hanno calato nel corso d’acqua i cosiddetti “salsicciotti” per idrocarburi per assorbire il gasolio ed evitarne la diffusione.

Ignote ancora le cause dello sversamento, anche se non sarebbe la prima volta che il problema si presenta più o meno nel medesimo punto: presente sul luogo dell’accaduto anche il personale della Forestale che si è occupato di tutti i rilievi del caso.

