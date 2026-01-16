venerdì, Gennaio 16, 2026
Tir sbanda e si schianta contro la recinzione di una casa: il conducente ferito estratto dalle lamiere

LUSIA (ROVIGO) – Un tir ha sbandato, è uscito di strada ed è finito addosso alla recinzione di un’abitazione sfondandola. L’incidente è avvenuto in via Marasso a Lusia, in provincia di Rovigo, ieri sera, giovedì 15 gennaio, alle 22.30. L’autista del camion, che era ferito, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale medico. Da chiarire le cause dell’incidente. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo e anche il 118 e i sanitari per prestare soccorso al conducente del tir ferito. Anche i carabinieri erano presenti sul luogo dell’incidente. Le operazioni per rimettere in sicurezza l’area sono durate circa un’ora. 

