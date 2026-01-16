venerdì, Gennaio 16, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Vicentino – Pauroso rogo in azienda agricola: a fuoco centinaia di rotoballe

Il Faro
Spread the love

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, 15 gennaio, in un deposito agricolo di rotoballe a Marano Vicentino, in via Braglio. L’allarme è scattato intorno alle 18.25 e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono state inviate tre autopompe, tre autobotti e complessivamente 19 operatori, provenienti dai distaccamenti di Schio e Vicenza, con il supporto dei volontari del distaccamento di Thiene. All’arrivo delle squadre, il rogo si presentava di grandi dimensioni, con circa 500 rotoballe già avvolte dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e, secondo quanto riferito, proseguiranno per tutta la notte a causa dell’elevato materiale combustibile coinvolto. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

https://www.tviweb.it/vicentino-pauroso-rogo-in-azienda-agricola-a-fuoco-centinaia-di-rotoballe/

Potrebbe anche interessarti

Vercelli, Salvatore Esposito protagonista ai Campionati Assoluti di Specialità di pesistica

Il Faro

Addio al pompiere Gigi Calligaro: Vellai perde la sua guida

Il Faro

Affonda imbarcazione a largo di Montemarciano. Due persone salvate dai Vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *