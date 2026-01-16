venerdì, Gennaio 16, 2026
VIDEO – Seul – I vigili del fuoco affrontano un enorme incendio nell’ultima delle “baraccopoli”

Centinaia di vigili del fuoco sudcoreani stanno combattendo un grave incendio in una zona disagiata situata ai margini del quartiere esclusivo di Gangnam, nella capitale Seul.

L’incendio è scoppiato intorno alle 5 del mattino ora locale di venerdì e le autorità hanno alzato l’allerta incendio al secondo livello più alto, con circa 300 vigili del fuoco schierati per combattere l’incendio nel timore che potesse estendersi a una montagna vicina, riporta l’agenzia di stampa ufficiale del paese Yonhap.

https://youtu.be/mKIIPjggbes?si=ADnqpkhjtqdJqV6t

