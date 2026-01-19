Spread the love

COMUNICATO SINDACALE

Aeroporto di Rimini a rischio chiusura: caserma dei Vigili del Fuoco in condizioni critiche

RIMINI – È allarme al Distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Rimini-Miramare. Le gravi e persistenti carenze strutturali della caserma interna allo scalo “Federico Fellini” stanno mettendo a rischio la continuità del servizio antincendio aeroportuale e, di conseguenza, l’operatività stessa dell’aeroporto.

Da giorni l’impianto di riscaldamento è fuori uso a causa delle continue rotture delle tubazioni interrate, ormai fatiscenti, con temperature interne scese fino a circa 10 gradi. Una situazione annunciata: da mesi caloriferi con perdite d’acqua e infissi vetusti e non isolanti aggravano le condizioni ambientali. Alcuni serramenti vengono bloccati con pezzi di legno per impedirne l’apertura, poiché maniglie rotte e guarnizioni deteriorate non garantiscono più alcuna tenuta.

Critica anche la situazione dell’autorimessa, priva dei portoni di chiusura per fatiscenza e senza riscaldamento per i mezzi. Nei giorni scorsi, a causa del gelo, alcuni veicoli antincendio hanno avuto difficoltà nell’erogazione dell’acqua per la formazione di ghiaccio nei circuiti.

L’avvertimento è chiaro: se la caserma dovesse risultare non fruibile o non conforme ai requisiti di sicurezza, verrebbero meno le condizioni per il servizio RFFS. Ciò comporterebbe il declassamento dell’aeroporto di Rimini e la conseguente sospensione del traffico aereo. La sicurezza aeroportuale non può poggiare sull’eroismo dei lavoratori. Ora servono fatti.

Rimini 18/01/2026

FPCGILVVF USB UGL

Francalanci F. Franca R. Tentoni A.