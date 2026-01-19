Esplosione a Castelfranco in Miscano, 92enne ferita alla testa. Intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Un pomeriggio di grande spavento quello vissuto oggi a Castelfranco in Miscano, dove una donna di 92enne è rimasta ferita in seguito a un’esplosione scoppiata al piano terra della sua abitazione. L’anziana ha riportato un colpo alla testa.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente sarebbe legato a una probabile fuga di gas GPL, dovuto a un rubinetto lasciato aperto. La donna, mentre si accingeva a entrare nella cucina esterna della casa, ha acceso l’interruttore della luce ed è stata investita dallo scoppio.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di San Marco dei Cavoti e Vitulano, insieme al personale sanitario del 118.

La 92enne è stata prontamente soccorsa e medicata: le ferite riportate, per fortuna, non sarebbero gravi. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche per accertare le cause dell’esplosione, mentre le autorità competenti proseguono le indagini.

