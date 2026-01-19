Inaugurazione del distaccamento di Macerata Feltria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio si ì svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede operativa dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria, situata in via Salbello n. 7.

All’evento hanno partecipato il Sottosegretario, Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, il Direttore Regionale VVF Marche, Vincenzo Bennardo, il comandante di Pesaro Urbino, Lodovico Camilletti, e le autorità civili e militari del territorio.

La nuova struttura rappresenta un importante presidio di sicurezza per l’area dell’alto Montefeltro e dei comuni limitrofi, e può garantire un più rapido ed efficace intervento in caso di emergenza.

“L’intitolazione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria a Nazzareno Montesi” – ha dichiarato il Sottosegretario – “è un momento di grande valore civile e istituzionale, che unisce la memoria di un servitore dello Stato all’impegno quotidiano di donne e uomini che garantiscono la sicurezza delle nostre comunità”.

Nel corso della cerimonia il Vescovo di San Marino – Montefeltro, S.E. Domenico Beneventi, ha impartito la benedizione alla nuova sede e al personale in servizio.