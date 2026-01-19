lunedì, Gennaio 19, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Inaugurazione del distaccamento di Macerata Feltria

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio si ì svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede operativa dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria, situata in via Salbello n. 7.
All’evento hanno partecipato il Sottosegretario, Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, il Direttore Regionale VVF Marche, Vincenzo Bennardo, il comandante di Pesaro Urbino, Lodovico Camilletti, e le autorità civili e militari del territorio.
La nuova struttura rappresenta un importante presidio di sicurezza per l’area dell’alto Montefeltro e dei comuni limitrofi, e può garantire un più rapido ed efficace intervento in caso di emergenza.
“L’intitolazione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria a Nazzareno Montesi” – ha dichiarato il Sottosegretario – “è un momento di grande valore civile e istituzionale, che unisce la memoria di un servitore dello Stato all’impegno quotidiano di donne e uomini che garantiscono la sicurezza delle nostre comunità”.
Nel corso della cerimonia il Vescovo di San Marino – Montefeltro, S.E. Domenico Beneventi, ha impartito la benedizione alla nuova sede e al personale in servizio.

Potrebbe anche interessarti

Maxi incendio in una palazzina a Bari: vigili del fuoco al lavoro per ore

Il Faro

Causa del forte vento che dalla scorsa notte si sta abbattendo in provincia di Brindisi, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 40 interventi

Il Faro

Presidio antincendio Vigili del Fuoco presso hot spot di Lampedusa, richiesta aumento del dispositivo di sicurezza e spostamento della sede logistica.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *