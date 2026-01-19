La Corte dei Greci: l’Azienda vinicola ed olearia nata tra le colline dei Castelli RomaniCentenaria tradizione di famiglia, innovazione e ricercatezza dei prodotti

Spread the love

“La Corte dei Greci” è una moderna e dinamica Azienda vinicola ed olearia nata ai Castelli Romani, sulle colline che furono scelte dagli Imperatori Romani per le loro magnifiche residenze estive. I terreni vulcanici dei Castelli Romani, estremamente fertili e ricchi di minerali, permettevano fin dall’antichità la coltivazione della vite e dell’olivo con risultati eccellenti.

L’azienda è stata fondata da Mauro Pera, che sin da bambino si era appassionato al mondo vinicolo: già all’inizio del secolo scorso la sua famiglia materna produceva vino con l’uva proveniente dai terreni su quelle colline acquistati dal bisnonno tornato dalle “Americhe”.

Esperienza e passione si ritrovano nella qualità dei suoi vini pregiati, prodotti con criteri lontani dagli standard industriali di massa e ancora basati su dinamiche familiari.

Il nome dell’azienda richiama la tradizione storica. L’attuale cultura alimentare e tanti nostri vitigni hanno infatti origini dalla Grecia, antica patria della raffinatezza, della ricerca e dell’eleganza, caratteristiche che contraddistinguono la produzione de La Corte dei Greci.

Grazie agli efficienti processi aziendali di gestione e produzione La Corte dei Greci consente la degustazione e l’acquisto di vini ed olii con elevati standard qualitativi ad una vasta platea di consumatori e a costi contenuti. L’azienda ha affrontato grandi investimenti per ottimizzare il sistema produttivo e l’impianto aziendale, per preparare al meglio le sfide future. Grandi prospettive di crescita ma sempre nel rispetto del fattore umano, della salute dei consumatori, privilegiando i prodotti naturali ed il rispetto dell’ambiente.

Come una bella donna, anche il vino va presentato con eleganza in modo da esaltarne le qualità, pertanto grande impegno e dedizione è dedicato alle confezioni, a cominciare dalle bottiglie.

Tre sono le linee di vini de “LA CORTE DEI GRECI”

La Corte Superior è la linea più ampia e di maggior diffusione: due sono i rossi CRETHA E HEROS, due i bianchi YPNOSYS E ATHENES, un rosato APHRODITE URANIA ed un prosecco PSYKE.

La Corte Premium è una linea di vini monovitigno con affinamento in barrique di Rovere Francese: due i rossi CRETHA (Merlot) e HEROS (Montepulciano d’Abruzzo) ed un bianco ATHENES (Bombino).

La Corte Easy è composta da vini blend con uve più vitigni dal Rosso SPARTHA e dal Bianco MICENE.

Tutte le linee sono certificate IGP (indicazione geografica tipica) e DOP (denominazione di origine protetta).

EDIZIONI SPECIALI LIMITATE hanno scatole in legno massello, timbri a fuoco e ceralacca applicata a mano:

La “LINEA EXCLUSIVE” è composta da bottiglie di vini pregiati rossi e rosati da 3 litri (Jeroboam) o 1,5 litri (Magnum).

La “LINEA ELEGANT” contiene invece tre bottiglie a scelta da 0.75 lt.

L’azienda è specializzata anche nella produzione di olii con olive raccolte esclusivamente nei suoi terreni ai Castelli Romani. L’Olio Extra Vergine di Oliva “THEOS” di categoria superiore, è insignito dal prestigioso riconoscimento “Olio IGP Roma”. Prodotto esclusivamente con processi di estrazione meccanica a basse temperature, macinatura a pietra con ruote in granito, quest’olio integra in modo eccellente le varietà Leccino e Frantoio con le secolari piante di Vernino e Rosciola presenti sul territorio da oltre 500 anni. Di colore giallo paglierino con sfumature verdi, ha caratteristiche organolettiche che esprimono al palato inconfondibili sentori vegetali, note di piccante e piacevoli sentori fruttati persistenti.

