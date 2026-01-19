lunedì, Gennaio 19, 2026
Maltempo in Sardegna: 90 interventi dei vigili del fuoco ma nessun danno grave

Il Faro
Sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco di tutta la Sardegna fino alle 18 di oggi: circa 90 quelli riconducibili al maltempo che si sta imperversando nell’Isola. 

Un funzionario della direzione regionale è presente nella sala operativa regionale integrata (Sori) della Protezione civile regionale per raccordarsi con tutte le componenti statali e regionali per le esigenze che pervengo dal territorio.

La maggior parte delle criticità è stata causata da alberi caduti, pali pericolanti, dissesti statici di elementi come cornicioni, tegole e cartellonistica.

Le sale operative dei comandi dei vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano stanno inviando le squadre operative in base alle priorità sulle chiamate di soccorso ricevute.

Al momento non risultano persone coinvolte.

UNIONE SARDA

