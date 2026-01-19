Tbilisi (GEO), l’A.P. Alessandra Tavola conquista la medaglia d’oro nella prova a squadre di fioretto femminile in Coppa del Mondo U20.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Alessandra Tavola, atleta in prova del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, è salita sul gradino più alto del podio nella prova a squadre di fioretto femminile di scherma in occasione della tappa di coppa del mondo U20 che si è svolta a Tbilisi (GEO) dal 16 al 19 gennaio.

Il quartetto azzurro, composto dall’atleta dei Vigili del fuoco insieme a Greta Collini, Letizia Gabola, e Ludovica Franzoni, ha dominato nettamente la competizione, basti pensare che nessuna delle formazioni avversarie è riuscita ad arrivare oltre quota 30.

Nel loro esaltante percorso di gara le azzurrine hanno sconfitto con un doppio 45-29 prima la Repubblica Ceca negli ottavi di finale e poi Hong Kong nei quarti. In semifinale le fiorettiste hanno offerto un’altra prova di forza superando per 45-26 l’Ungheria. Si è arrivati così all’ultimo atto, contro gli Stati Uniti: l’Italia ha messo il sigillo su una gara straordinaria, imponendosi 45-29 in finale e facendo risuonare le note dell’Inno di Mameli in Georgia.

Per l’Italia del fioretto femminile è stato il secondo trionfo a squadre in questa stagione di Coppa del Mondo Under 20 dopo l’oro dell’esordio conquistato a Istanbul.