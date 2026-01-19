VIDE – Maltempo in Calabria – Aggiornamento attività di soccorso tecnico urgente

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione Calabria, i Vigili del Fuoco sono impegnati in attività di soccorso tecnico urgente connesse a criticità generate da forte vento e precipitazioni intense.

La situazione operativa, aggiornata alle ultime rilevazioni, presso i Comandi provinciali interessati risulta la seguente:

Comando di Catanzaro: n. 7 interventi in corso, n. 17 interventi espletati, n. 16 interventi in coda.

Comando di Crotone: n. 1 intervento in corso, n. 4 interventi espletati, n. 5 interventi in coda.

Comando di Reggio Calabria: n. 1 intervento in corso, n. 4 interventi espletati, n. 2 interventi in coda.

Provincia di Catanzaro

Nel comune di Simeri Crichi, località Roccani, è stato disposto lo sgombero cautelativo di un fabbricato a causa di infiltrazioni d’acqua che hanno determinato una situazione di potenziale pericolo di crollo della copertura. A titolo precauzionale sono state evacuate n. 2 persone.

Nel comune di Catanzaro, in via Giuseppe Maria Muscari – località Piterà, si è verificata una frana che ha interessato parte della sede stradale in prossimità di un attraversamento su torrente, determinando l’isolamento di sette nuclei familiari. Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nella valutazione delle condizioni di sicurezza e nella possibile adozione di ulteriori provvedimenti di sgombero, anche in relazione all’allerta meteo prevista per le prossime ore.

Al fine di garantire la continuità del dispositivo di soccorso, il Comando di Catanzaro ha provveduto alla rimodulazione del dispositivo ordinario, con il richiamo in servizio di personale di turno libero, per il potenziamento delle squadre operative sul territorio.

L’attività di soccorso prosegue senza soluzione di continuità; tutte le squadre dei Vigili del Fuoco restano operative per fronteggiare l’attuale fase di criticità e per il ripristino delle condizioni di piena sicurezza.