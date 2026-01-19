lunedì, Gennaio 19, 2026
VIDEO – Cile, almeno 15 morti a causa degli incendi boschivi: le immagini dei roghi

Almeno 15 persone sono morte a causa dei violenti incendi boschivi che hanno raggiunto case e veicoli nel Cile centro-meridionale, spingendo il presidente Gabriel Boric a dichiarare lo stato di catastrofe e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per rispondere all’emergenza. Il ministro della Sicurezza Luis Cordero ha fornito l’ultimo bilancio delle vittime. In precedenza, il ministro degli Interni Álvaro Elizalde aveva riferito che si stavano combattendo 24 incendi e che erano state evacuate 50.000 persone. Ha inoltre confermato che il presidente Boric si recherà nella zona colpita. Ha anche detto che per lunedì sono previste temperature elevate, che renderanno difficile spegnere gli incendi.

