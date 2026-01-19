lunedì, Gennaio 19, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Troppe persone in casa durante una festa privata, crolla l’intero piano di un palazzo a Parigi

Il Faro
Spread the love

AGI – Panico stanotte a Parigi, vicino a piazza della Bastiglia, per il crollo di un intero piano di un palazzo sull’appartamento sottostante. La causa del crollo, che ha provocato il ferimento grave di una persona e lesioni più lievi a un’altra quindicina, è dovuto con ogni probabilità al peso che gravava sul pavimento dell’appartamento, al quinto piano, dove erano riunite una cinquantina di persone.

Il ferito grave è stato soccorso in stato di arresto cardiocircolatorio e immediatamente rianimato e ricoverato in ospedale.

Il cedimento strutturale è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Si sono viste scene di panico e c’è stata molta tensione nelle strade della capitale francese, ancora molto affollate a quell’ora di un sabato sera. Sono accorsi sul posto una cinquantina di camion dei pompieri e decine di ambulanze a sirene spiegate, e la zona è rimasta a lungo transennata.

Potrebbe anche interessarti

Treviso, cinque 19enni precipitano giù nella scarpata a bordo di una Ford Fiesta dopo un volo di 100 metri. Stavano tornando da una

Il Faro

Afghanistan: Kabul invia centinaia di soldati a Herat

Il Faro

Si barrica in casa e dà fuoco all’appartamento, arrestato

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *