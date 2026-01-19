VIDEO – Troppe persone in casa durante una festa privata, crolla l’intero piano di un palazzo a Parigi

Spread the love

AGI – Panico stanotte a Parigi, vicino a piazza della Bastiglia, per il crollo di un intero piano di un palazzo sull’appartamento sottostante. La causa del crollo, che ha provocato il ferimento grave di una persona e lesioni più lievi a un’altra quindicina, è dovuto con ogni probabilità al peso che gravava sul pavimento dell’appartamento, al quinto piano, dove erano riunite una cinquantina di persone.

Il ferito grave è stato soccorso in stato di arresto cardiocircolatorio e immediatamente rianimato e ricoverato in ospedale.

Il cedimento strutturale è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Si sono viste scene di panico e c’è stata molta tensione nelle strade della capitale francese, ancora molto affollate a quell’ora di un sabato sera. Sono accorsi sul posto una cinquantina di camion dei pompieri e decine di ambulanze a sirene spiegate, e la zona è rimasta a lungo transennata.