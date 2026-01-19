Vigili del fuoco Recoaro – lutto tra i volontari

i è spento sabato 17 gennaio 2026, Alessandro Longhin, classe ’70 ed una vita a disposizione del prossimo

“Noi del distaccamento Vigili del fuoco volontari di Recoaro terme ci uniamo al dolore della famiglia di Alessandro Longhin, per questa grave ed immensa perdita di questo nostro collega, ci uniamo anche al distaccamtento di Vigili del fuoco volontari di Thiene dove Alessandro prestava servizio, un dolore forte a cui non riusciamo farci una ragione, in quella lotta per la vita di cui noi Vigili del fuoco siamo costretti tante volte farne parte negli interventi. Un forte abbraccio alla famiglia, ed ai colleghi del distaccamento di Thiene. Vigili del fuoco volontari di Recoaro.

“Ciao Alessandro, hai combattuto con forza e grande determinazione…sei stato un vero guerriero …il pompiere paura non ne ha…..Rimarrai sempre nei cuori di tutti noi colleghi e amici del distaccamento di Thiene. Le più sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutto il personale del distaccamento volontario vigili del fuoco di Thiene”, le parole di Anvvfv – Sezione di VicenzaCe l’ha messa tutta per sconfiggere quel male che lo aveva colpito da circa due anni.