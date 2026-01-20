Enorme colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, brucia una casa nel centro del paese

Spread the love

ALA. Una gigantesca colonna di fumo si sta alzando sopra il comune di Ala ed è ben visibile anche a chilometri di distanza. Un’abitazione sta andando a fuoco. Un incendio di grandi dimensioni che sta devastando la parte più alta della casa con il tetto che sta bruciando.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 e subito sono stati chiamati sul posto i vigili del fuoco della zona: i pompieri di Ala, quelli di Avio, il Corpo permanente di Trento.

Sul posto autobotti e autoscale e i vigili del fuoco in grande numero che stanno cercando di domare le fiamme, circoscrive l’incendio e garantire la sicurezza dei cittadini. Al momento non si segnalano feriti.

