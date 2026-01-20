Spread the love

FIRENZE – L’incendio ha coinvolto il materiale depositato e per irraggiamento l’incendio si è poi propagato alla copertura.

Sul posto hanno operato tre squadre, due autobotti un’autoscala e in supporto anche il uno scarrabile da 14mila litri dal comando di Prato. I vigili del fuoco hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono poi iniziate le azioni di spegnimento nel quale sono stati mpiegati i mezzi di movimento terra per smassare il materiale presente. Sul posto anche personale Nbcr.

Per la tipologia di materiale coinvolto, si esclude la presenza di emissioni pericolose. L’impianto è stato temporaneamente chiuso a scopo precauzionale per consentire le verifiche tecniche, che proseguiranno nella giornata di domani: allo stato attuale non si evidenziano danni strutturali. Personale Plures Alia è presente sul posto e segue le operazioni in coordinamento con i vigili del fuoco”.

https://corrieretoscano.it/firenze/cronaca/fiamme-al-centro-di-smistamento-rifiuti-di-alia-superlavoro-dei-vigili-del-fuoco/