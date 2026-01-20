Spread the love

Il tribunale di Genova ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire con circa un milione di euro la famiglia di un vigile del fuoco della Spezia morto a causa dell’esposizione professionale all’amianto. La sentenza, firmata dalla giudice Valentina Cingano, riconosce il nesso tra l’attività svolta e la malattia che ha portato al decesso.

Secondo quanto emerso in giudizio, il vigile del fuoco sarebbe stato esposto in modo massiccio, continuativo e non occasionale alle fibre di amianto durante gli interventi, ma anche nelle attività quotidiane e di addestramento. A dimostrarlo, l’uso regolare di dispositivi di protezione individuale – come tute, guanti, coperte e maschere – contenenti amianto, senza adeguata informazione sui rischi.

Il tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento anche ai nipoti del lavoratore, sottolineando la gravità e l’estensione del danno causato dall’esposizione. Sentenze analoghe avevano già accertato la presenza diffusa di materiali contenenti amianto nelle sedi e sugli automezzi dei vigili del fuoco fino alla fine degli anni Novanta.

https://telenord.it/genova-vigile-del-fuoco-morto-per-amianto-tribunale-condanna-viminale-a-maxirisarcimento-99130