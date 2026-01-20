Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MACERATA – FUGA GAS – Dalle ore 15:30 Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Spalato per una fuga di gas metano rilevata all’interno di diversi pozzetti della fibra ottica.

Due le squadre di Macerata che con tre automezzi stanno collaborando con i tecnici Italgas per individuare e intercettare la perdita dalla rete di distribuzione.

È stata interdetta la viabilità nelle vie limitrofe per consentire le operazioni di soccorso,

Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

L’intervento è tuttora in corso.

Dal Comando di Macerata.

SPINETOLI (AP) – INCIDENTE STRADALE – Intorno alle 12,15 i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti all’incrocio tra via 1 Maggio e via Ciabattoni per lo scontro tra due autovetture.

I pompieri, in collaborazione con il personale sanitario, hanno provveduto ad estrarre da una delle auto coinvolte la conducente e successivamente messo in sicurezza l’intera zona incidentale.

Dal Comando di Ascoli Piceno

MONTEGIORGIO (FM) – INCENDIO FURGONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 4.00 circa nel centro storico di Montegiorgio per l’incendio di un furgone.

La squadra VVF sul posto con due autobotti ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Presenti anche i Carabinieri.

Non si segnalano persone coinvolte.

Dal Comando di Fermo.