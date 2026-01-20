Tragico schianto tra auto e bus, fidanzati morti: Gianvito e Denise avevano 18 e 15 anni

Spread the love

Tragedia ad Acquaviva, in provincia di Bari, dove a seguito di un grave incidente hanno perso la vita due fidanzati, morti rispettivamente a 18 e 15 anni.

Si chiamavano Gianvito Novielli e Denise Buffoni le due giovani vittime dello schianto mortale che ha coinvolto tre veicoli e un autobus nella serata di ieri. Un amico della coppia, che si trovava in auto con loro, è ricoverato al Miulli.

Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, i tre giovani si sarebbero scontrati con altre due auto per cause ancora in corso di accertamento. In quel momento sarebbe sopraggiunto un autobus della Sita che non sarebbe riuscito ad evitare i veicoli in questione, travolgendoli in pieno.

