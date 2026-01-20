Verona – incendio palazzine – due persone ferite – soccorse alcune persone con disabilità.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intorno alle 23:20 del giorno 19 gennaio i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al 1° piano di una palazzina disposta su 8 livelli, in via Aldo Fedeli a Verona.

Il personale, inviato in forze dalla sede centrale e dal distaccamento di Caldiero, si è prodigato alla ricerca di residenti all’interno dell’abitazione completamente invasa da fumo e prodotti di combustione.

Due le persone individuate, riverse sul pavimento e prive di coscienza, trasportate subito all’esterno e affidate alle cure del Suem 118, intervenuto con diverse ambulanze.

Contemporaneamente si è provveduto alla salvaguardia degli altri 40 inquilini presenti nell’edificio, bloccati in casa a causa del fumo che aveva invaso il vano scale. Le squadre hanno predisposto l’evacuazione mediante utilizzo di speciali maschere per il soccorso, che permettono buona visibilità e consentono di respirare l’aria del soccorritore stesso.

Le operazioni sono state coordinate dal Funzionario di Guardia dei Vigili del fuoco.

L’appartamento teatro dell’incendio è risultato non fruibile a causa dei danni da fumo e calore; tutti gli altri inquilini hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni dopo circa 3 ore.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

Sul posto erano presenti anche Polizia di Stato e Polizia Locale.

Le persone salvate in abitazione sono una donna di 50 anni ed un uomo di 40, ricoverate presso l’ospedale di Verona.

Fra gli inquilini soccorsi anche alcune persone con disabilità.