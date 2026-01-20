martedì, Gennaio 20, 2026
Vigili del fuoco

VIDEO – Motta di Livenza: a fuoco un capannone nella notte, 30 pompieri per spegnere le fiamme

Ivigili del fuoco stanno operando dalle 2 e mezza di questa notte per spegnare le fiamme di uno spaventoso incendio scoppiato in un capannone in via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso.

Sul posto presenti oltre 30 operatori con 11 mezzi provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza, Conegliano, San Donà di Piave e dalla sede centrale di Treviso.

