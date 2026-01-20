VIDEO – Motta di Livenza: a fuoco un capannone nella notte, 30 pompieri per spegnere le fiamme
Ivigili del fuoco stanno operando dalle 2 e mezza di questa notte per spegnare le fiamme di uno spaventoso incendio scoppiato in un capannone in via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso.
Sul posto presenti oltre 30 operatori con 11 mezzi provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza, Conegliano, San Donà di Piave e dalla sede centrale di Treviso.
https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2026/01/motta-di-livenza-a-fuoco-un-capannone-nella-notte-trenta-pompieri-per-spegnere-le-fiamme-treviso-efef7b64-c77b-4da5-adeb-849f1b734e46.html