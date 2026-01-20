martedì, Gennaio 20, 2026
Animalicronaca

VIDEO – Tre cavalli salvati dai vigili del fuoco – Gli animali stavano per essere sommersi dall’acqua

AOliena i vigili del fuoco portano in salvo tre cavalli quasi sommersi dall’acqua, vicino alla strada provinciale 46. Uno dei tanti interventi di soccorso che hanno riguardato il Nuorese, con circa 130 operazioni con circa 48 unità, oltre al potenziamento del settore specializzato del contrasto al rischio acquatico.

Diversi disagi anche a Oliena dove è stata chiusa al traffico la via Melis in via precauzionale per un dissesto statico di un’abitazione. La squadra specializzata fluviale é impegnata in un ulteriore intervento di salvataggio di un cavallo in agro di Torpe in località Ussela. 

