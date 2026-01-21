Salvataggio di un cavallo imprigionato nel fango

Spread the love

L’animale malato si era steso su un fianco, vista l’impossibilità di intervenire dall’alto i vigili del fuoco hanno dovuto spostarlo a mano in una zona più sicura

U n cavallo malato, rimasto steso su un fianco in un terreno pieno di fango, ha dato non poco filo da torcere ai vigili del fuoco di Rimini intervenuti per mettere in sicurezza il povero animale. L’allarme è partito intorno alle 8 di mercoledì da un’azienda agricola nella zona di Vergiano e, sul posto, è intervenuta una squadra del 115. Vista la situazione, coi mezzi meccanici che non riuscivano ad avvicinarsi al cavallo per uno strato di fango di circa 40 centimetri sul terreno, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero con l’obiettivo di imbracare l’animale dall’alto e poi portarlo in una zona più sicura.

Il piano, però, è andato a monte in quanto vicino al cavallo erano presenti delle strutture in lamiera che col vento scatenato dalle pale dell’elicottero sarebbero potute crollare o creare dei pericoli al personale a terra. Si è quindi passati al “piano B” coi vigili del fuoco che, a mano, hanno provveduto a spostare il povero animale per poi affidarlo alle cure del veterinario già sul posto.